Мэр Риги: Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens могут быть выставлены на биржу

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks должно быть выставлено на биржу, чтобы привлечь инвестора — частную профессиональную компанию, заявил в эфире программы "ТЧК" мэр Риги Мартиньш Стакис, сообщает портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Председатель Рижской думы заявил в эфире, что до 23 июня список предприятий, которые могли бы быть выставлены на бирже, планируется предоставить Кабинету министров.

По словам Стакиса, если часть предприятия через биржу приобретет частный проект, для компании это может означать новую жизнь, поскольку такие инвесторы "на все вопросы смотрят иначе". Предприятия, которые могут быть выставлены на биржу, говорит Стакис — Rīgas ūdens и Rīgas namu pārvaldnieks. При этом может быть использована модель, по которой частный капитал привлекался в TET и LMT.

Стакис считает, что выставление Rīgas namu pārvaldnieks на биржу — это шанс для предприятия начать новую жизнь.

Правительство собирается выставлять на биржу госпредприятия



Во вторник, 16 мая, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), напомним, заявил, что следовало бы обсудить котировку акций таких государственных обществ капитала, как Latvenergo и Latvijas valsts meži (LVM).

Также Кабинет министров во вторник заслушал подготовленный Министерством финансов информативный отчет о дальнейшем развитии латвийского рынка капитала и поддержал предложенные направления будущего развития рынка капитала.

Нескольким министерствам поручено оценить, какие предприятия государственного капитала должны быть зарегистрированы на бирже, в том числе оценивается котировка совместного предприятия Latvenergo и LVM — Latvijas vēja parki.

На заседании правительства Ашераденс упомянул, что на бирже можно котировать доли капитала нескольких государственных или муниципальных мероприятий, например, airBaltic, Augstsprieguma tīkls, Sadales tīkls, Conexus Baltic Gid, Tet и Latvijas Mobilais telefons, а также Rīgas ūdens и Rīgas siltums.

В то же время министр указал на компании, чьи доли капитала на данный момент не могут котироваться на бирже: Latvenergo, LVM, аэропорт "Рига", Latvijas Pasts, Latvijas dzelzceļš, Latvijas gaisa satiksme и Latvijas Loto.