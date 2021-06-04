Мэр Риги собирается голосовать на муниципальных выборах в Тукумсе

С учетом того, что в Риге в этом году выборов не будет, а ему принадлежит недвижимость в Тукумсе, мэр Риги Мартиньш Стакис ("Развитие/За!/Прогрессивные") собирается проголосовать на выборах в Тукумское самоуправление, сообщает LETA.

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Мэр Риги задекларирован в Риге и платит в ней налоги, однако ему принадлежит участок земли в Тумской волости Тукумского края. На этих выборах рижане, уже проголосовавшие в Риге на внеочередных выборах, имеют право проголосовать в другом самоуправлении, где у них есть недвижимость.

По словам Стакиса, его волнует, что будет происходить и с его имуществом, и с Тукумским самоуправлением.