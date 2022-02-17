Мэр Риги Стакис недоволен тем, что правительство забирает у столицы налоговые доходы

Из-за решения правительства снизить долю налоговых поступлений в бюджеты самоуправлений, бюджет Риги потерял 139 млн евро, заявил сегодня в интервью телеканалу TV3 мэр столицы Мартиньш Стакис (Par!/Прогрессивные).

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Характерно, что движение Par!, которое представляет сам Стакис, входит в правительственное объединение Attīstībai/Par!.

По словам Стакиса, Рижское самоуправление могло бы делать гораздо больше — в том числе, приводить в порядок улицы, на которых образуются в межсезонье выбоины — если бы город не терял средства.

Мэр столицы считает, что под его руководство неплохо привлекаются в город инвестиционные проекты — экономическое развитие в городе есть и будет.

Но на содержание городских улиц по-прежнему не хватает средств — для этого ежегодно требуется около 40 миллионов евро, предыдущее руководство Рижской думы выделяло до 20 миллионов евро, на этот год запланировано 24 миллиона евро, но нужно еще больше.

Стакис полагат, что единственно правильный путь — это капитальная реконструкция улиц, а не латание ям. Но климатические условия не позволяют приступить к большим ремонтам раньше мая.

Мэр Риги по-прежнему защищает столбики, которые установлены на ряде улиц в центре, и считает, что это — хорошее и недорогое решение.

"Мы размещаем их там, где нужно успокоить движение и спасти жизни", — заявил Стакис.

В ближайшие недели будет завершено оформление бумаг, связанное с реконструкцией Деглавского моста. Стакис признал, что перед сдачей путепровода в эксплуатацию нужно было внести некоторые коррективы.

Мэр столицы также признал, что задуманная Рижской думой "реформа теплосабжения", предусматривающая фактически принуждение горожан в ближайшие годы к подключению к центральному отоплению и отказу, например, от индивидуальных газовых котлов — вызвала нарекания у Министерство регионального развития и защиты окружающей среды. С некоторыми нареканиями руководство Рижской думы несогласно, часть — готово принять во внимание, сказал Стакис. В целом существенные изменения в решения Рижской думы вноситься не будут.