Мэр Риги Стакис ответил на каком языке будут учиться в Латвии дети украинских беженцев
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Всем детям украинских беженцев предлагается отправлять детей учиться на латышские потоки в школах, сообщил в Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис (PP). В то же время он отметил, что многие родители выбирают школы нацменьшинств, в том числе, украинскую школу. Закон это позволяет, подчеркнул мэр.

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Таким образом Мартиньш Стакис ответил на вопрос о том, на каком языке будут учиться дети беженцев, неоднократно звучавший от пользователей соцсетей.

Мэр Риги подчеркнул, что родители могут свободно выбирать школу для ребенка. Выбор в пользу школ нацменьшинств беженцы делают по разным причинам.

"Причины разные. Во-первых, беженцы живут в семьях, у родственников и друзей, у которых дети уже учатся в школах нацменьшинств, и родители хотят, чтобы дети учились и ходили в школу вместе", — пояснил Стакис.

Еще одна причина, по его словам, в том, что хотя украинцы уважают государственный язык Латвии, но одновременно большинство из них надеются вскоре вернуться домой и считают, что им не удастся выучить латышский язык.

Стакис отметил, что если у кого-то есть желание прекратить регистрацию детей беженцев в школах нацменьшинств, в том числе, в украинской и белорусской школах, то нужно менять закон.

Мэр столицы напомнил, что сейчас нормативы предусматривают, что в 1-6-х классах школ нацменьшинств 50% учебы проходит на латышском языке, в 7-9-х классах — 80%, в 10-12-х классах — 100%.

"Считаю, что на государственном уровне нужно продолжать домашнюю работу, чтобы в будущем были единые школы для всех детей", — считает политик.

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