Мэр Риги Стакис прибыл в Киев на встречу с президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Ассоциации европейских городов Eurosities во главе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой, сообщила пресс-служба главы государства. В числе мэров был и рижский градоначальник Мартиньш Стакис.

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В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса президента, глава президиума Конгресса местных и региональных властей Андрей Ермак, а также заместители руководителя Офиса главы государства Андрей Сибига и Кирилл Тимошенко.

Как сообщил в Twitter мэр Риги, президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам европейских городов с тремя простыми просьбами: бороться против России в информационной войне, возглавить восстановление украинских городов и подавать пример другим городам Европы и мира.

No Ukrainas prezidenta Volodimira @ZelenskyyUa izskanēja trīs vienkārši lūgumi Eiropas pilsētu mēriem: cīnīties pret Krieviju informācijas karā, uzņemties līderību Ukrainas pilsētu atjaunošanā, un demonstrēt piemēru pārējām pilsētām Eiropā un pasaulē. 🧵 1/7 pic.twitter.com/v3U1Q1XKIo — Mārtiņš Staķis (@MStakis) August 19, 2022

По инициативе мэров европейских городов, они посетили города, пострадавшие от российского вторжения, чтобы договориться о практической помощи Украине.

Pēc manas un citu mēru iniciatīvas, kopā ar astoņiem Eiropas pilsētu vadītājiem apmeklējām Krievijas iebrukumā cietušās pilsētas, lai vienotos par praktisku palīdzību Ukrainai. 2/7 pic.twitter.com/4Nqtvxd9Q2 — Mārtiņš Staķis (@MStakis) August 19, 2022

В присутствии президента Зеленского Ермак и Нарделла подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки постоянного восстановления украинских городов.

Президент Ассоциации подчеркнул, что подписанный Меморандум станет действенным инструментом поддержки украинских городов. "Мы хотим начать это сотрудничество как можно скорее, создать самую большую программу взаимодействия между городами, которую мы когда-либо видели в истории Европы", — сказал он.

Дарио Нарделла подчеркнул, что Euroсities готова поделиться своим экспертным опытом для восстановления украинских городов.

Согласно подписанному документу, мэры и лидеры европейских и украинских городов осуждают российскую войну в Украине и призывают к немедленному выводу войск РФ и восстановлению мира.

В меморандуме отмечается, что подписавшие документ стороны стремятся объединить усилия для подготовки и обеспечения быстрого и устойчивого восстановления украинских городов, разрушенных в результате масштабного российского вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

"Наша равноправная поддержка ускорит восстановление городских территорий в соответствии с целями Европейского зеленого соглашения и ценностями Нового европейского Баугауза", — говорится в документе.

Согласно Меморандуму, Eurocities планирует сплотить более 200 крупных городов Европы, солидарных с украинскими городами-побратимами, для реализации проектов реконструкции, а также объединить ресурсы, включая технические знания и опыт, лучшие практики в соответствии с запросами о поддержке от украинских коллег и оказать помощь в поиске финансирования ЕС для реализации проектов восстановления украинских городов.

Документ предполагает создание совместной рабочей группы, в состав которой войдут представители Eurocities и Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Группа будет контролировать разработку и реализацию этой инициативы и обеспечивать координацию, в частности, с Европейским альянсом городов и регионов для Украины.

Меморандум начинает действовать в этом году 20 августа. Его будут оценивать и обновлять каждый год.

Ассоциация европейских городов Eurosities — это политическая платформа, объединяющая органы местного самоуправления более 150 крупнейших городов Европы и более 50 городов-партнеров. Под руководством этих органов — почти 140 млн. граждан в 38 странах. Участниками Ассоциации от Украины являются Киев, Львов, Одесса и Харьков.