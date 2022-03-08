"Разжигать ненависть в обществе — то же самое, что подносить боеприпасы врагу", — заявил в своем обращении ко всем рижанам мэр Риги Мартиньш Стакис. Он призвал рижан объединиться ради общей свободы, независимости и демократии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Дорогие рижане, латыши, русские, украинцы и белорусы. Все, кто живет в Риге. Независимая Латвия, свободное общество — это наши ценности. Ценности Риги. Любой, кто поддерживает эти ценности — наш, вне зависимости от родного языка и национальности", — заявил Стакис.

"Сейчас Украина воюет также и за нас, за наши ценности. Это война против режима Путина, которому наплевать на жизнь и достоинство людей. Путин использует страх, чтобы настроить нас друг против друга. Но мы не оттолкнем тех, кто находится с нами, по одну сторону. Мы скажем "нет" местным подстрекателям и полезным идиотам. Вместе мы протянем руку помощи и беженцам, и друг другу. Я призываю к этому всех рижских латышей, русских, украинцев и белорусов. Объединимся ради общей свободы, независимости и демократии. Чтобы в нашей Риге на первом месте была человечность", — отметил мэр Риги.

Видеообращение записано на русском, латышском и английском языках.