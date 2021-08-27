Мэр Риги Стакис: школы столицы готовы к очной учебе, "ковидные" требования — выполнимы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По данным на сегодня, 69% работников общеобразовательных школ Риги — привиты. Среди сотрудников детских садов вакцинированы только 56%. Об этом на пресс-конференции, посвященной началу учебного года, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис ("За!/Прогрессивные").

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В столичных спортивных школах привиты 68% персонала, в художественных и музыкальных школах — 72%, в центрах образования по интересам — 69% сотрудников.

По мнению Стакиса, низкий уровень вакцинации среди воспитателей детских садов может быть связан с тем, что в отличие от педагогов общеобразовательных школ, они не столкнулись с альтернативой — необходимостью организовывать удаленное обучение.

Мэр Риги призвал горожан с пониманием отнестись к тому, что детям придется носить на уроках маски, тестироваться раз в неделю. По словам Стакиса, в школах Латвии действует не самый жесткий режим эпидемиологических требований: "Мой сын учится в Германии, в школе приходится носить маску весь день, тестирование проводится два раза в неделю".

На этой неделе во всех школах страны, в том числе в Риге, проводится масштабное тестирование школьников на Covid-19 перед 1 сентября. Кабинет министров ранее принял решение, что к очной учебе будут допущены вакцинированные, переболевшие Covid-19 школьники, а также школьники с негативным тестом.

Дети, у которых нет "ковидного" сертификата (вакцинация рекомендована только с 12 лет), должны будут еженедельно проходить тестирование.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Covid-19 Мартиньш Стакис Дети Кабинет министров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии