Мэр Риги: в парке Победы будет выставка о военных буднях Украины
Foto: LETA

В рижском парке Победы откроется выставка, посвященная военным будням Украины. Об этом в эфире программы "900 секунд" заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По его словам, в то время, пока идет война в Украине, мероприятия, приуроченные к 9 мая, проводить нельзя.

"Я довольно скептически отношусь к любому крупному мероприятию, если это только это не мероприятие в поддержку", — подчеркнул политик.

В парке Победы пройдет выставка в сотрудничестве с фотографом Илмарсом Знотиньшем, который из различных информационных агентств отобрал широкоформатные фотографии военных будней в Украине. Фотографии будут размещены в парке Победы с конца апреля до середины мая.

По словам Стакиса, это достаточно символично с той точки зрения, что парк Победы был создан "как площадь победы после нашей борьбы за независимость, где Латвия также показала всему миру, что небольшая, но очень мотивированная армия, с огромным стремлением к независимости, смогла победить тех, кто во много раз ее превосходил".

Отвечая на вопрос, стоит ли проводить в парке Победы концерт в поддержку Украины, Стакис заметил, что "у нас есть лучшие места для концертов".

Ранее уже сообщалось, что Мартиньш Стакис призвал исполнительного директора Риги не согласовывать ежегодное мероприятие, которое проводится 9 мая у памятника воинам Советской армии в Пардаугаве.

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