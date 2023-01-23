Мэр Риги заболел Covid-19 и будет работать удаленно

Мэр Риги Мартиньш Стакис заболел "Covid-19", говорится в его сообщении в социальных сетях.

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"Covid-19 никуда не делся. В ближайшие дни я буду работать удаленно", - написал Стакис в твиттере.

Мэр подтвердил агентству LETA, что у него открыт больничный лист, но он дистанционно планирует провести заседание думы на этой неделе. Заседание Рижской думы состоится в среду, 25 января, в 14:00.