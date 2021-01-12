Мэр Риги заявил, что она становится дружественным к жителям городом с современным управлением

Рига начала путь к тому, чтобы стать городом, которым мы можем гордиться — с современным управлением и дружественный жителям, подчеркнул председатель Рижской думы Мартиньш Стакис на пресс-конференции, посвященной первым 100 рабочим дням нового созыва думы.

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Как сообщает портал самоуправления Riga.lv, Стакис отметил, что Коалиция перемен Рижской думы, начав свою работу, получила "тяжелое наследие" — власть в городе ослабило то, что управление городом было пущено на самотек, на должности назначались "свои люди", коррупционные скандалы и отсутствие видения долгосрочного развития, а также то, что работа была начата в условиях кризиса Covid-19.

"Мы как команда работали эти 100 дней, чтобы добиться честного и открытого управления городом, создать современную городскую среды и поставить город на рельсы долгосрочного развития. Наша цель — это Рига, которой можем гордиться, и у руководство города, которое не уклоняется от ответственности и делает свою работу", — сказал мэр Риги.

За эти 100 дней начата работа над многими масштабными реорганизациями. Например, чтобы Рига стала хорошо управляемым, открытым международному бизнесу городом, начата ликвидация Рижского бюро развития туризма, на базе этого фонда будет создано мощное рижское агентство по туризму и привлечению инвестиций, которое будет работать в прямом подчинении мэра Риги.

"Для мирового бизнеса нам надо предлагать не просто хороший, а лучший сервис, чем в городах такой же величины в нашем регионе, и это обещание рижанан будет выполнено", — указал Стакис.