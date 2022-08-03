Мэр Стакис: до конца февраля Rīgas Siltums точно обеспечено газом

Предприятие Rīgas Siltums, которое доставляет в столицу отопление, обеспечено газом как минимум до конца февраля. Об этом сегодня в интервью на Латвийском телевидении заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По его словам, тактика Rīgas Siltums – закупать природный газ несколькими более мелкими закупками. Политик считает это правильным – таким образом компания обеспечила себя газом до конца февраля, но отложила его закупку до марта.

Правда, признал мэр, Rīgas siltums обеспечивает столицу теплом только на левом берегу Даугавы, в Пардаугаве, а на правом берегу этим занимается Latvenergo. От имени Latvenergo мэр Риги говорить не может, но полагается на заявления Минэкономики о том, что газа хватит.

Самоуправление рассчитывает, что в отопительный сезон значительно возрастет число людей, которые обратятся за помощью в социальную службу, признал политик.

Ранее в распоряжение Латвийского радио попала переписка между двумя компаниями, из которой следовало, что Latvenergo испытывает трудности с поставкой природного газа для нужд Rīgas siltums, но продолжает работу по его закупке. Сам Rīgas siltums также регулярно объявляет конкурсы закупок.

Из упомянутого документа также следует, что в апреле Rīgas siltums направил письмо компании Latvenergo, в котором сообщается, что Rīgas siltums решил согласиться на торговое предложение Latvenergo и заказать сжиженный газ на Клайпедском терминале.

В мае Rīgas siltums, связавшись с Latvenergo, узнал, что, возможно, доставки запланированного объема природного газа из Клайпедского терминала не будет.

В июне Rīgas siltums написал письмо в Latvenergo с просьбой предоставить дополнительную информацию, а в июле Latvenergo официально ответил, что на данный момент нет возможности обеспечить поставку природного газа для нужд Rīgas Siltums.