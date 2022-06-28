Мэр Стакис: из-за неотзывчивости министерств под угрозой Рижский центр поддержки беженцам

После 1 июля вступят в силу поправки к правилам размещения украинских мирных жителей — в связи с этим без жилья могут остаться более 1800 беженцев из Украины. Чтобы Рига смогла продолжить размещать тех людей, которые уже прибыли в столицу, необходимо финансирование в три раза больше, чем то, что самоуправление будет получать после 1 июля. Чтобы беженцы не оказались на улице, Рижская дума примет краткосрочное чрезвычайное решение — выделит на размещение беженцев софинансирование до 1 сентября.

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1 июля вступают в силу новая система финансирования размещения беженцев — финансирование из госбюджета сократится до 100 евро в месяц за одного человека. В Риге реальные расходы на размещение гораздо выше — на выделенную сумму Рига сможет продолжить размещать примерно 100 человек, а значит, остальные 1800 человек остались бы без жилья.

Также, учитывая утвержденный правительством план оказания поддержки гражданскому населению Украины, Рижское самоуправление запросило компенсацию расходов на деятельность Рижского центра поддержки украинских беженцев в марте и апреле. Возмещаемые затраты за март и апрель составляют 216 тысяч евро, но Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) отправило самоуправлению письменный отказ.

"Из-за неотзывчивости ответственных министерств под угрозой — существование Центра. При создании системы приема украинских беженцев нужно было иметь в виду региональную специфику — цены на хостелы и квартиры в Риге гораздо выше, чем в регионах. Чтобы люди не оказались на улице, самоуправление готово использовать средства рижан в течение двух месяцев. Но это — кризисное решение, и к 1 сентября мы исчерпаем свои резервы".

В связи с этим неясна дальнейшая судьба Рижского центра поддержки беженцев. Несмотря на то, что в нем работают и правительственные учреждения, VARAM отказалось компенсировать затраты самоуправления, объяснил Стакис.

Сейчас на размещение беженцев Риге в месяц необходимо 450 тысяч евро — но с 1 июля государство будет предоставлять примерно треть этой суммы –150 тысяч евро в месяц. Из-за недостаточного финансирования Рижское самоуправление приостановит размещение новых соискателей убежища.

"Ранее мы уже получали тревожные сигналы от других самоуправлений, которые прекращали прием беженцев. Теперь ресурсов не хватает и в Риге. Это — чрезвычайная ситуация и ей необходимо срочное решение на национальном уровне", — заявил Стакис.

По его словам, сейчас в Риге 16 600 беженцев из Украины, это на 3 тысячи человек больше, чем указано в национальном плане размещения беженцев.

На данный момент всего 19 потенциальных частных арендодателей заявили о готовности размещать беженцев на условиях, которые вступают в силу 1 июля. Договориться о размещении удалось только с четырьмя.