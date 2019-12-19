Мэр Тукумского края и его заместитель ушли в отставку

На очередном заседании думы Тукумского края сложили мандаты председатель Эрик Лукманс ("Тукумскому городу и краю") и его заместитель Арвид Дрикис ("Латвийская зеленая партия"). Об этом сообщает агентство LETA.

Лукманс заявил об отставке в конце заседания думы, а Дрикис подал письменное заявление.

"И я, и остальные мои соратники старались работать по совести, но не смогли долго выдержать ненормальное противодействие, поэтому принято решение уйти с должности и не держаться за нее любой ценой", — обосновал свое решение Лукманс.

В обращении к депутатам он заявил о политическом шантаже и торговле должностями, и призвал коллег "с жаждой власти" показать себя в работе.

В этом году оппозиция уже пыталась выразить недоверие Лукмансу, а около года назад ей удалось сместить с должности его заместителя и сопаратийца Айнара Волфа.

Публичные обвинения оппозиции обычно связаны с тем, что дума поддерживает предприятие по производству яиц Gallusman и его стремление открыть в Тукумском крае новое производство.

На прошлых выборах в самоуправление в думу прошли шесть представителей партии "Тукумскому городу и краю", затем один из депутатов, Нормунд Речс, вышел из партии и стал работать как внефракционный. В коалицию думы входят также "Единство" и Латвийский союз крестьян, а вместе коалиция до выхода Речса имела 10 голосов. В оппозицию входит Национальное объединение и "От сердца Латвии" — вместе они образовали фракцию, состоящую из семи человек.