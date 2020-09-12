Мэр Валки: в субботу движение людей в приграничье Латвии и Эстонии стало менее интенсивным
Foto: LETA

Из-за того, что решение о применении самоизоляции к прибывающим из Эстонии было принято в пятницу вечером и люди были недостаточно информированы о нем, в субботу движение людей в приграничье Латвии и Эстонии было значительно менее интенсивным, рассказал агентству LЕТА мэр Валки Вент Арманд Крауклис.

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По его словам, обычно суббота в Валке-Валге проходит очень оживленно, а сегодня было непривычно тихо.

Мэр не считает, что это связано со страхом людей заразиться Covid-19, потому что в южной части Эстонии заражений мало. По мнению Крауклиса, главная причина снижения активности - это страх что-нибудь нарушить и быть оштрафованным.

"Люди до конца не поняли, что можно и что нельзя", - сказал Крауклис. Это подтверждают и многочисленные звонки людей с вопросами, можно ли ехать в Валгу и надо ли будет потом соблюдать карантин.

Мэр выразил благодарность правительству за то, что окончательное решение для Валки было благоприятным и допущен ряд исключений. Но было бы лучше, если бы Латвия, как Литва и Эстония, повысила пороговый показатель заболеваемости с 16 до 25, считает он.

Как сообщалось, на жителей приграничных городов Валка и Валга распространяются особые правила. Жители Валки и Валги могут не соблюдать самоизоляцию в Латвии, если они постоянно пересекают границу с Эстонией и не перемещаются за границы административных территорий Валки и Валги.

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LETA

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