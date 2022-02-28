Мэр Вильнюса: "Любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве — подлец, а кто видит это и не остановит — трус!"

Мэр литовской столицы Ремигис Шимашюс обратился к вильнюсцам и жителям других городов с просьбой не отождествлять агрессора, российский режим, с русскоязычными людьми, живущими в других странах, особенно в Литве, сообщает delfi.lt.

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"ОЧЕНЬ важная просьба. Уважаемые жители Вильнюса и других городов Литвы, давайте проясним — агрессором является российский режим, а не все русскоязычные люди, живущие в других странах, особенно в Литве. (Отдельная тема — граждане России и Беларуси, которые, на каком бы языке они ни говорили, должны говорить в своих странах, если они не хотят быть соучастниками войны.)

Я уже слышу о чувствительных ситуациях, когда шрапнель информационной войны поражает и русское меньшинство в Литве. Поэтому хочу четко сказать — СТОП. Примите к сведению: Любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве (будь то литовец, белорус, русский или украинец) — подлец. Любой, кто видит эти оскорбления и не останавливает их, — трус".

Мэр призвал родителей обязательно поговорить об этом со своими детьми, чтобы это не стало проблемой в школе или во дворе.

"Особая благодарность русскоязычным гражданам Литвы. СПАСИБО ВАМ за то, что не заблудились в трясине российской пропаганды, за то, что помогаете своим знакомым, живущим в России и Беларуси, распространять информацию о том, кто является настоящим агрессором. Я понимаю, что в этот кризис перед вами стоят более серьезные задачи, но ваши усилия по ведению информационной войны крайне необходимы. У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову. Спасибо вам, жители Вильнюса", — написал мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс на своей странице в социальной сети Facebook.



Сегодня Шимашюс также обратился к россиянам и белорусам, жителям бывших городов- побратимов столицы Литвы с призывом не сидеть на кухне, а перейти к активным действиям и остановить Путина.

24 февраля Россия начала военные действия по всей Украине. В Латвии поднялась волна агрессии против русского населения. За сплочение жителей Латвии, вне зависимости от родного языка, выступили премьер-министр Кришьянис Кариньш и Валдис Затлерс.

Сегодня самоуправление латвийского Резекне призвало жителей Латвии не перекладывать ответственность за происходящее на русскоязычных Латвии. А глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович призвал жителей страны сплотиться, Сейм — отложить предвыборные амбиции, а Эгилса Левитса "стать президентом всего народа Латвии". "Латвийские русские! — обратился Урбанович. — Если в последние дни вам или вашим детям приходилось слышать оскорбления только за то, что вы русские, знайте, эти оскорбления произносили негодяи, кем бы они ни были и какие бы должности ни занимали".