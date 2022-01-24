Мерами по борьбе с Covid-19 должны стать индивидуальная ответственность и действия каждого, заявил Кариньш

Правительство и Министерство здравоохранения следят за развитием ситуации в больницах, однако основная защита во время распространения Covid-19 — это индивидуальные действия жителей. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после собрания коалиционных партий.

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Так глава правительства ответил на вопрос о том, будут ли в ближайшие недели приняты некие решения, которые связаны с заявлением министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!) о том, что в коалиции пройдет дискуссия о дальнейших шагах по ограничению заболеваемости Covid-19.

Кариньш вновь призвал жителей пройти вакцинацию и ревакцинацию, подчеркнув, что привитые и ревакцинированные люди намного лучше защищены от госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти.

Премьер-министр также призвал носить медицинские маски или респираторы FFP2, которые лучше защищают от заражения. Возможность тестирования с помощью домашнего теста на антиген также должна использоваться более широко, считает премьер. А также, если "чувствуем себя заболевшими или простудившимися, то не идем на работу — сначала проверяемся, нет ли Covid-19", напомнил Кариньш.

Министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) заявил, что, по данным, рассматривавшимся на коалиционном собрании, на "омикрон" приходится уже 85-86% всех случаев Covid-19.

Министерство здравоохранения сейчас не предлагает "каких-либо дополнительных ограничений", и Новая Консервативная партия ожидает, что будет проявлен прагматичный подход к установлению ограничений с целью сокращения числа госпитализаций, сказал Линкайтс. Также следует следить за тем, какие ограничения вводятся в Литве и Эстонии, отметил политик.

Как сообщалось, необходимость введения новых ограничений по Covid-19 в Латвии следует оценивать не только с точки зрения загруженности больниц, но и с точки зрения влияния на рынок труда и предпринимательскую среду, заявил сегодня эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи, прогнозирует, что в ближайшие дни от 9 000 до 10 000 человек в день могут быть заражены Covid-19.