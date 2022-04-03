Мэрия Елгавы разорвала сотрудничество с белорусскими Гродно и Славгородом
Foto: Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Принимая во внимание участие Беларуси в российской военной агрессии в Украине, депутаты Елгавского областного совета приняли решение о прекращении сотрудничества с муниципалитетами Гродненского и Славгородского районов Беларуси.

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Мэрия Елгавы в одностороннем порядке расторгнула договоры о сотрудничестве, заключенные с муниципалитетами Гродно и Славгорода (город в Могилевской области), сообщает агентство LETA.

Договор о сотрудничестве между Елгавским муниципалитетом и Гродненским районным муниципалитетом был заключен в 2009 году, а договор о сотрудничестве со Славгородским районным муниципалитетом – в 2016 году. Партнеры обязались развивать сотрудничество в различных сферах, таких как культура, спорт, туризм и искусство.

Выражая поддержку суверенитету и территориальной неделимости Украины, Елгавская мэрия ранее расторгла соглашение о сотрудничестве с Барановичской районной мэрией (город в Брестской области Беларуси), которое было заключено в 2012 году.

Все три соглашения о сотрудничестве с белорусскими городами были заключены на неопределенный срок, добавили в мэрии Елгавы.

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