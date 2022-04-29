Мэрия Риги признает неэффективность сотрудничества с правительством и бизнесом

Сотрудничество между Ригой, правительством и предпринимателями до сих пор было неэффективным, заявила агентству LЕТА вице-мэр Риги Линда Озола ("Консервативные").

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Она видит три причины, почему Рига по темпам развития отстает от Вильнюса и Таллина. Во-первых, развитие столицы возможно при условии сотрудничества города, правительства и предпринимателей, но такого сотрудничества нет. Рига и правительство не доверяют друг другу, диалога с предпринимателями и негосударственными организациями также не существует, сказала вице-мэр.

По словам Озолы, самоуправление ведет диалог с Министерством сообщения о дорожной инфраструктуре, а с Министерством образования и науки и Минблагом велась работа над моделью оплаты труда педагогов. Однако диалог с Министерством охраны среды и регионального развития "хромает", и это влияет на скорость развития Риги.

"Мы видим, что Рига запущена", — сказала вице-мэр, отметив, что состояние дорожной инфраструктуры неудовлетворительное.

Еще одна причина — работники самоуправления. "Для того чтобы Рига реализовала все проекты, инновации, искала решения, нужны знающие работники", — сказала Озола.

Она отметила, что зарплаты в самоуправлении отстают не только от зарплат в аналогичной сфере частного сектора, но и в государственном управлении. "Нам были нужны 20 млн, а мы выделили на работников 4,5 млн", — сказала вице-мэр.

Еще одна причина, почему самоуправление отстает в развитии, вопрос доверия. "Жители и предприниматели, видя, как ранее управлялось самоуправление, потеряли доверие", — сказала Озола.

Также в результаты ряда решений правительства финансирование столицы уменьшилось.

Как сообщалось, экономист Банка Латвии Олег Красноперов на дискуссии "Как Риге не проиграть в балтийской гонке и вернуть статус европейской метрополии?" заявил, что при нынешних темпах развития Рига в плане благосостояния никогда не догонит Вильнюс и Таллинн.

По словам экономиста, Вильнюс уже в настоящее время имеет самую большую экономику и является самым богатым городом Балтии, а по численности населения может опередить Ригу уже в 2025 году.