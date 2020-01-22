Мэрия Риги в этом году планирует создать 110 временных рабочих мест

На заседании Комитета по социальным вопросам Рижской думы во вторник, 21 января, было одобрено создание 110 временных рабочих мест для выполнения оплачиваемых общественных работ в столице в 2020 году.

В прошлом году в Риге было создано 130 таких рабочих мест: в Департаменте благосостояния — 10, в Департаменте по вопросам жилья и окружающей среды — 19, в Департаменте сообщения — 19, в Рижской Пардаугавской исполнительной дирекции — 29, в Рижской Восточной исполнительной дирекции — 29 и Рижской Северной исполнительной дирекции — 24 временных рабочих места.

В 2019 году на эти рабочие места был привлечен 401 безработный; в соответствии со своими трудовыми навыками они включились в выполнение различных общественных работ неподалеку от места своего жительства. Временные работы, в основном, были связаны с приведением в порядок и благоустройством территорий, за исключением Департамента сообщения, где было четыре места счетчиков потока движения, и Департамента благосостояния, где было два места по уборке помещений. Из всех привлеченных к работе безработных 20 человек прекратили участие в этом мероприятии, так как нашли постоянную оплачиваемую работу.

Целью совместного проекта Рижского регионального филиала Государственного агентства занятости и Рижского самоуправления является создание таких рабочих мест, развитие трудовых и социальных навыков у безработных, которые долго находятся в этом статусе. Для выполнения временных работ не требуется специальной квалификации, что позволяет и людям, не имеющим профессии и специальности, включиться в общественные работы.

Филиал Государственного агентства занятости средства, предназначенные на это мероприятие в 2020 году, планирует направить на ежемесячную оплату труда безработных в объеме 200 евро, проверки здоровья, предусмотренные нормативными актами, ежемесячную дотацию одного координатора работ, страхование безработных от несчастного случая на рабочем месте, взносы государственного социального страхования. Предполагается, что безработные будут работать по шесть часов в день, последовательно или с перерывами, но не дольше, чем 4 месяца в течение 12-месячного периода. В свою очередь, лица старше 60 лет смогут работать дольше — 6 месяцев в течение 12-месячного периода.

Зарегистрированный уровень безработицы в Риге в конце ноября составлял 3,7%, в Рижском региональном филиале Государственного агентства занятости было зарегистрировано 11 888 безработных. В Риге уровень безработицы в последние три месяца был самым низким в году, и с начала года он сократился на 0,4 пункта, а число зарегистрированных безработных в ноябре 2019 года по сравнению с началом года сократилось на 1022 человека.

В Латвии на 30 ноября 2019 года было зарегистрировано 53 783 безработных, а уровень безработицы был 5,8%.