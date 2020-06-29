Мэром Даугавпилса стал Игорь Прелатов

Даугавпилсская дума на внеочередном заседании выбрала нового мэра. Им стал Игорь Прелатов ("Наша партия").

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Прелатова выдвинула депутат Ливия Янковска ("Наша партия"). До 12 марта этого года он был вице-мэром Даугавпилса, однако ушел с должности, чтобы избежать разговоров о том, что он мог злоупотреблять служебным положением и воздействовать на решения комиссии, которое рассматривала дело о коррупционном скандале, связанным с компанией Modus būves.

В прошлом году дума обратилась в полицию с связи с тем, что самоуправление внесло компании предоплату 300 000 евро за перестройку здание учебного заведения на улице Парадес, 7, а компания не начала строительство. Был начат процесс неплатежеспособности предприятия.

18 декабря 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса ("Наша партия") по делу о вымогательству взятки, позднее он был отпущен.

KNAB тогда сообщил, что должностное лицо думы требовало 10 000 евро у физического лица в связи с процедурой закупок в сфере строительства. Уголовный процесс KNAB был связан с закупкой на сумму четыре миллиона евро по перестройке двух учебных заведений, и закупочный конкурс выиграла компания Modus būve.

За Прелатова проголосовало 11 депутатов. В голосовании не участвовал снятый с должности бывший мэр Андрей Эксниньш ("Согласие").

Элксниньш был снят с поста мэра 11 июня.

Заявление о смещении подали восемь депутатов Даугавпилсской думы от Латгальской партии, которые до этого работали в коалиции с представляемым мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем "Согласием". За отстранение мэра проголосовали девять депутатов. Против были четверо, двое в голосовании не участвовали.

в заявлении с просьбой рассмотреть данный вопрос депутаты указали, что Элксниньш принимает решения единолично, не считаясь с мнением других. Сам Элксниньш в Facebook cообщил также, что фигурировали определения "репрессии в отношении сотрудников думы", "подрыв репутации муниципальных предприятий", что не позволяет им работать, а также "неспособность обеспечить слаженную работу думских депутатов".

После смещения Элксниньша самым подходящим кандидатом на эту должность называли Яниса Лачплесиса (Латгальская партия), который уже был мэром города.

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