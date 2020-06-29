Мэром Даугавпилса стал Игорь Прелатов

Даугавпилсская дума на внеочередном заседании выбрала нового мэра. Им стал Игорь Прелатов ("Наша партия").
Прелатова выдвинула депутат Ливия Янковска ("Наша партия"). До 12 марта этого года он был вице-мэром Даугавпилса, однако ушел с должности, чтобы избежать разговоров о том, что он мог злоупотреблять служебным положением и воздействовать на решения комиссии, которое рассматривала дело о коррупционном скандале, связанным с компанией Modus būves.
В прошлом году дума обратилась в полицию с связи с тем, что самоуправление внесло компании предоплату 300 000 евро за перестройку здание учебного заведения на улице Парадес, 7, а компания не начала строительство. Был начат процесс неплатежеспособности предприятия.
18 декабря 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса ("Наша партия") по делу о вымогательству взятки, позднее он был отпущен.
KNAB тогда сообщил, что должностное лицо думы требовало 10 000 евро у физического лица в связи с процедурой закупок в сфере строительства. Уголовный процесс KNAB был связан с закупкой на сумму четыре миллиона евро по перестройке двух учебных заведений, и закупочный конкурс выиграла компания Modus būve.
За Прелатова проголосовало 11 депутатов. В голосовании не участвовал снятый с должности бывший мэр Андрей Эксниньш ("Согласие").
Элксниньш был снят с поста мэра 11 июня.
Заявление о смещении подали восемь депутатов Даугавпилсской думы от Латгальской партии, которые до этого работали в коалиции с представляемым мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем "Согласием". За отстранение мэра проголосовали девять депутатов. Против были четверо, двое в голосовании не участвовали.
в заявлении с просьбой рассмотреть данный вопрос депутаты указали, что Элксниньш принимает решения единолично, не считаясь с мнением других. Сам Элксниньш в Facebook cообщил также, что фигурировали определения "репрессии в отношении сотрудников думы", "подрыв репутации муниципальных предприятий", что не позволяет им работать, а также "неспособность обеспечить слаженную работу думских депутатов".
После смещения Элксниньша самым подходящим кандидатом на эту должность называли Яниса Лачплесиса (Латгальская партия), который уже был мэром города.
Новость будет дополняться