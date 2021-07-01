Мэром Лиепаи избран Гунарс Ансиньш от “Лиепайской партии”

Лиепайская дума избрала Гунарса Ансиньша (“Лиепайская партия”) мэром города, сообщает LETA.
Его кандидатуру поддержали 14 депутатов.
До этого Ансиньш занимал должность заместителя председателя думы.
“Лиепайская партия” вошла в коалицию с Латвийским объединением регионов и Национальным объединением.
Ансиньш сообщил, что в этом созыве Лиепайская дума изменит модель сотрудничества и у партий не будет узких сфер ответственности.
Бывшие мэры Лиепаи Улдис Сескс (“Лиепайская партия”) и Янис Вилнитис (Латвийское объединение регионов) будут представлять свои партии уже в качестве депутатов.