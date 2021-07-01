Мэром Лиепаи избран Гунарс Ансиньш от “Лиепайской партии”

Лиепайская дума избрала Гунарса Ансиньша (“Лиепайская партия”) мэром города, сообщает LETA.

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Его кандидатуру поддержали 14 депутатов.

До этого Ансиньш занимал должность заместителя председателя думы.

“Лиепайская партия” вошла в коалицию с Латвийским объединением регионов и Национальным объединением.

Ансиньш сообщил, что в этом созыве Лиепайская дума изменит модель сотрудничества и у партий не будет узких сфер ответственности.

Бывшие мэры Лиепаи Улдис Сескс (“Лиепайская партия”) и Янис Вилнитис (Латвийское объединение регионов) будут представлять свои партии уже в качестве депутатов.