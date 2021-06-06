Мэром Лиепаи может стать кандидат от Лиепайской партии

Латвийское объединение регионов готово поддержать кандидата от Лиепайской партии на посту мэра Лиепаи, сообщил агентству LETA лидер лиепайского списка Латвийского объединения регионов, нынешний мэр Лиепаи Янис Вилнитис.

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Согласно предварительным результатам голосования, Лиепайская партия получила шесть мандатов, Латвийское объединение регионов пять мандатов, “Согласие” - два мандата, а остальные три партии по одному мандату.

Вилнитис указал, что необходимо уважать решение лиепайчан, избравших Лиепайскую партию, поэтому у этой партии будет право первой руки на выдвижение кандидата на пост мэра. Нынешний мэр Лиепаи выразил надежду, что на эту должность будет выдвинут ранее заявленный кандидат - Гунарс Ансиньш.

В прошлом созыве при аналогичном разделении мандатов Лиепаей посменно руководили представители обеих партий - сначала бывший мэр Улдис Сескс (Лиепайская партия), а затем на полпути его сменил Вилнитис. На этих выборах Сескс занял второе место в списке.

Сескс, говоря о будущей коалиции и смене председателей, сказал, что “сначала надо договориться о делах, а только потом о креслах”.