Мэром Лиепаи может стать кандидат от Лиепайской партии
Foto: LETA

Латвийское объединение регионов готово поддержать кандидата от Лиепайской партии на посту мэра Лиепаи, сообщил агентству LETA лидер лиепайского списка Латвийского объединения регионов, нынешний мэр Лиепаи Янис Вилнитис.

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Согласно предварительным результатам голосования, Лиепайская партия получила шесть мандатов, Латвийское объединение регионов пять мандатов, “Согласие” - два мандата, а остальные три партии по одному мандату.

Вилнитис указал, что необходимо уважать решение лиепайчан, избравших Лиепайскую партию, поэтому у этой партии будет право первой руки на выдвижение кандидата на пост мэра. Нынешний мэр Лиепаи выразил надежду, что на эту должность будет выдвинут ранее заявленный кандидат - Гунарс Ансиньш.

В прошлом созыве при аналогичном разделении мандатов Лиепаей посменно руководили представители обеих партий - сначала бывший мэр Улдис Сескс (Лиепайская партия), а затем на полпути его сменил Вилнитис. На этих выборах Сескс занял второе место в списке.

Сескс, говоря о будущей коалиции и смене председателей, сказал, что “сначала надо договориться о делах, а только потом о креслах”.

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Латвийское объединение регионов Выборы в самоуправления 2021 Улдис Сескс
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