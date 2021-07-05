Мэром Вентспилса избран многолетний заместитель Лембергса Янис Витолиньш

В понедельник, 5 июля, Вентспилсская дума избрала своим председателем Яниса Витолиньша (Latvijai un Ventspilij), который до сих пор был первым заместителем мэра города Айвара Лембергса, занимавшего этот пост с 1994 года.

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На должность председателя Вентспилсской думы претендовали Янис Витолиньш, являющийся сопартийцем Лембергса по Latvijai un Ventspilij, и Бруно Юршевичс (Новая Консервативная партия).

По итогам голосования, "за" кандидатуру Витолиньша проголосовали 7 депутатов, воздержались — шестеро. Кандидатуру Бруно Юршевича поддержали 5 депутатов, 6 были против, один воздержался.

Янис Витолиньш занимал пост заместителя председателя Вентспилсской думы с 1996 года, всегда избирался от партии Лембергса Latvijai un Ventspilij. Айвар Лембергс возглавлял Вентспилсскую думу с 1994 года.

Напомним, что 1 июля Вентспилсской думе не удалось выбрать председателя. На должность главы думы был выдвинут Айвар Лембергс, находящийся в тюремном заключении. Из-за того, что сам Лембергс участвовать в заседании не мог, сложилась патовая ситуация при голосовании: 6 депутатов проголосовали "за" многолетнего мэра, 6 депутатов были против.

В результате заседание было прервано до 5 июля.

Всего в Вентспилсской думе — 13 депутатов, из них 7 (включая Лембергса, которому запрещено участвовать в заседаниях думы и пользоваться в тюрьме интернетом, компьютером, мобильным телефонам ) избраны от Latvijai un Ventspilij. Также в Вентпилсскую думу избраны по 2 депутата от партии Latvijas attīstībai и объединенного списка "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов, по 1 депутату — от Новой Консервативной партии и Национального объединения.

Кто из депутатов обеспечил минимальный перевес голосов кандидату от Latvijai un Ventspilij Янису Витолиньшу — неизвестно: голосование было тайным.

Ранее, после заседания 1 июля, депутаты от Latvijas attīstībai Эдгар Чепорьюс и Нормундс Пуполс, а также депутат от Национального объединения Карлис Вочтавс утверждали, что к ним не обращались с просьбой поддержать конкретного кандидата в мэры.

По словам Чепорьюса, Latvijai un Ventspilij приглашала Latvijas attīstībai на переговоры еще до Лиго, однако предложение не было принято. Latvijas attīstībai настаивала на более широких переговорах между всеми избранными в Вентспилсскую думу политическими силами.

В свою очередь, глава Вентспилсского отделения Национального объединения Андис Зариньш заявил, что партия открыта для переговоров, добавив, что "все обсуждаемо". Национальное объединение при этом подчеркивало, что не поддержит кандидатуры на пост мэра самого Айвара Лембергса или его жены Кристины Лемберги, которая также избрана в Вентспилсскую думу, сообщает LETA.

5 июля в 17.00 Вентспилсская дума соберется на заседание, чтобы избрать вице-мэра.