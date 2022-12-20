Мэром Юрмалы стала Рита Спроге

Сегодня депутаты избрали Риту Спроге (Союз зеленых и крестьян/Латвийская зеленая партия) мэром Юрмалы.

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На должность претендовали два кандидата: Национальное объединение выдвинуло Роланда Парасигса-Парасиньша, Спроге была кандидатом от "зеленых".

За Спроге, которая ранее занимала должность заместительницы мэра, проголосовали 12 депутатов. За Парасигса-Парасиньша проголосовали трое.

Ранее сообщалось, что мэра Юрмалы Труксниса (Союз "зеленых" крестьян/Латвийская Зеленая партия) признали виновным в служебном подлоге в связи с командировкой. Спустя полчаса стало известно, что в связи с приговором Трукснис сложил с себя полномочия главы Юрмальской думы.

Позже бывший мэр получил должность советника вице-мэра Юрмальской думы Яниса Лединьша (Латвийская зеленая партия), чтобы "продолжить выполнять обещания, данные избирателям". Об этом сообщила передача De facto на Латвийском телевидении.

На вопрос о продолжающемся присутствии Труксниса в рядах ЛЗП, лидер партии Эдгарс Таварс сказал, что, по мнению большинства правления партии и Юрмальского отделения ЛЗП, бывший председатель думы уже понес "очень суровое наказание", и не поступало рекомендации исключить его из партии.

По мнению большинства правления, Трукснис достаточно наказан, потеряв должность председателя и депутата Юрмальской городской думы, а также заплатив штраф в размере 5000 евро. Председатель партии ЛЗП отметил, то такое наказание Трукснис понес за действия, которыми не принес материального ущерба ни самоуправлению, ни кому-либо еще.