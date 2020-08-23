Мероприятия Балтийского пути проходят в Латвии под знаком солидарности с народом Беларуси

В воскресенье мероприятия в честь годовщины Балтийского пути проходят под знаком солидарности с народом Беларуси, сообщила агентству LETA директор организации "Латвийский гражданский альянс" Кристина Зонберга.

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После шествия вдоль белорусской границы Мейкшани-Пиедруя главное мероприятие акции состоится в 12.00 в поселке Пиедруя Краславского края, который разделен с белорусской Друей лишь Даугавой. Участники мероприятия встанут в символическую цепь и поднимут исторический бело-красно-белый флаг Беларуси, который пронесли во время шествия почти 70 км.

Организаторы акции призывают в 12.00 людей и в других регионах Латвии встать в символическую цепь в знак поддержки народа Беларуси. В Риге такая цепь выстроится от памятника Свободы до музея Народного фронта Латвии.

Зонберга напомнила, насколько важна была такая поддержка для народа Латвии во время борьбы за независимость и призвала поддержать белорусов. Участников акции призывают снимать фото и видео и размещать в социальных сетях под хэштегом международной акции #FreedomWay.

После символических акций в Латвии часть участников продолжит путь в столицу Литвы Вильнюс, чтобы присоединиться к крупнейшей в Балтии акции солидарности с Беларусью и встать в цепь людей от Вильнюса до белорусской границы.