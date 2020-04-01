Мероприятия по преодолению кризиса Covid-19 будут финансироваться из госбюджета

Прямые мероприятия по преодолению кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, будут финансировать из государственного бюджета, сообщает LETA. После кризиса экономику будут стимулировать из средств фондов ЕС.

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Такое решение приняла рабочая группа по поддержке предпринимательства и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса (Новое Единство). Рабочая группа дала Министерству экономики задание разработать план по восстановлению экономики.

Как уже сообщалось, Кабинет министров принял ряд мер, направленных на борьбу с негативными последствиями ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса. В сумме поддержка по снижению кризиса Covid-19 составляет около трех миллиардов евро.