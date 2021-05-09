Мероприятия в честь 9 мая пройдут в Елгаве и Юрмале; в Резекне и Даугавпилсе не было ни одной заявки
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В воскресенье в ряде крупных городов Латвии пройдут мероприятия, посвященные празднику 9 мая.

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Как сообщает LETA, в Елгаве заявлено публичное мероприятие с десятью участниками, которое пройдет в Привокзальном парке. При этом городская дума отметила, что в этот день усиленно следить за общественным порядком не планируется.

Организатором меропрития заявлен помощник евродепутата Татьяны Жданок — Андрей Пагорс. Сам он в Facebook сообщил, что в рамках акции пройдет митинг и мини-шествие.

В Юрмале самоуправление также не возражало против проведения в городе публичных мероприятий по теме 9 мая, если на них не нарушаются меры эпидемиологической безопасности. При этом от участников потребовали передвигаться в светоотражающих жилетах. Активисты планируют шествие с 16:00 до 18:30, от Вентспилсского шоссе до ул. Вейденбаума, затем через Лесное кладбище до Братского кладбища Второй мировой.

За шествием будут следить сотрудники Муниципальной полиции.

В свою очередь, в Даугавпилсе и Резекне не получено ни одной заявки на проведение публичных мероприятий 9 мая, и городские думы не располагают информацией о каких-либо готовящихся акциях.

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