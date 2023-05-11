"Мешок выкинули прямо при мне". Рыбак в шоке от гор мусора в Риге

В поисках нового места для рыбалки Эдгар отправился на юго-восток озера Кишезерс в Риге. Уже при съезде с Яунциема гатве он увидел первый мусор, и по приближении к озеру его становилось только больше, сообщает программа TV3 "Bez tabu".

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Путь до озера занимал около километра. По словам Эдгара, мусор валялся практически вдоль всей дороги. Причем он явно лежит там уже давно.

Указанная Эдгаром территория разделена на множество земельных участков. Часть принадлежит муниципалитету, остальные — частные владения. Отличить их друг от друга на глаз практически невозможно: практически на всех участках возведены садовые домики и обустроены сады.

"Прямо при мне с территории небольшого сада вышла женщина и тут же выбросила мешок с мусором в канаву. Просто посмотрела мне в глаза и выбросила. Я не понимаю, как это? Вся территория тонет в мусоре. Ведь это по-прежнему считается Ригой, почему это допустимо?", — поделился недоумением Эдгар.

Как отмечает телепрограмма, "мусорный кризис" в указанном районе наблюдался еще шесть лет назад. С тех пор ситуация не улучшилась.

"Жители выбрасывают туда мусор. Сколько самоуправление его оттуда вывозит, столько же появляетс вновь. Городские службы вывезли оттуда 50 кубометров мусора. Сбор и вывоз одного кубического метра мусора обходится муниципалитету в 100 евро, то есть это 5000 евро", — пояснил TV3 представитель Рижской думы Эдите Матусевича.

Всего городские власти сдают на этой территории около 300 участков. В настоящее время Рижская дума работает над планом по развитию района.