Местам религиозного культа разрешено оставаться открытыми дольше
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Приближается Пасха, и Минюст инициировал продление времени работы религиозных организаций, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Первыми праздник, приуроченный к весеннему равноденствию, отмечают диевтуры (язычники), поэтому уже с субботы по сегодняшний день включительно местам, где проводятся богослужения, разрешено открываться в 5:30.

В конце этой недели, в субботу и воскресенье, разрешено заканчивать работу храмов до полуночи, потому что отмечается иудейский Песах. В ночь на 4 апреля церкви могут быть открытыми до часу ночи, а 24 апреля до 22 часов.

Министерство юстиции также указывает: если чрезвычайная ситуация в стране будет продлена, такие исключения во времени работы религиозных организаций потребуются и 1-2 мая, когда Пасху празднуют православные христиане Латвии.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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