Местами в Курземе и Латгале обледенели дороги
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Во вторник утром местами в Курземе и Латгале осложнено движение по главным и региональным дорогам, сообщают Latvijas Valsts ceļi.

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Заснеженные и скользкие участки чистят и обрабатывают. На дороги выведено 30 единиц спецтехники.

Затруднено движение на Даугавпилсском шоссе (А6) - на участке от Ницгалес до Патерниеки, на Лиепайском шоссе (А9) - от Скрунды до Калвене, на Вентспилсском шоссе (А10) от Усмы до Вентспилса, на дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России (Терехово) (А12) - от Варакляны до Терехово, на дороге граница России (Гребнево) - Резекне- Даугавпилс-граница Литвы (Медуми) (А13), на Даугавпилсской окружной дороге (А14) и Резекненской окружной (А15).

Также осложнены условия передвижения по региональным дорогам в окрестностях Вентспилса, Талси, Кулдиги, Лиепаи, Резекне, Лудзы, Прейли и Краславы.

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