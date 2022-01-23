Местами в Видземе и Курземе из-за обледенения затруднено движение

Сегодня утром на дорогах в Видземе и Курземе образовалось обледенение, затрудняющее движение по главным дорогам страны, свидетельствует информация от Latvijas valsts ceļi.

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В настоящее время сложные условия движения на дорогах в окрестностях Гулбене — в направлении Резекне, Мадоны и Смилтене, а также на дороге Берзкрогс — Вецпиебалга. В свою очередь, самое плохое состояние дорог в Курземе в окрестностях Талси — как на шоссе Талси — Кулдига, так и на Вентспилсском шоссе.

На региональных дорогах затруднено движение в окрестностях Алуксне, Балви, Даугавпилса, Добеле, Гулбене, Лиепаи, Мадоны, Прейли, Талси, Валмиеры и Вентспилса.

Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами. Утром на дорогах работали 59 единиц зимней техники.