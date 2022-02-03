Местами в Видземе, Земгале и Курземе затруднено движение из-за снега и обледенения

Сегодня утром снег и гололед затрудняют условия движения по дорогам Видземе, Земгале и Курземе, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

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Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами, заснеженные участки очищают от снега. На дорогах работают 69 единиц техники зимних служб.

Сложные условия движения на основных государственных дорогах: на Айнажском шоссе (А1) на участке от Берги до поворота на Бирини, Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Лигатне, Валмиерском шоссе (А3) на участке от Раганы до моста через Браслу, на рижских объездных дорогах (A4 и A5), участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Риги до Айзкраукле, Бауском шоссе (A7), Елгавском шоссе (A8), на участке Лиепайского шоссе (A9) от Риги до Каги и от перекрестка Апшупе до Аннениеки, на Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Усмы и на Кокнесском шоссе (P80).

По региональным дорогам сложно передвигаться в окрестностях Риги, Айзкраукле, Алуксне, Балви, Бауски, Елгавы, Лиепаи, Огре, Резекне, Талси, Тукумса и Валмиеры.

Водителям рекомендуется быть осторожными, особенно в утренние и вечерние часы. Важно правильно подобрать скорость движения и запланировать дополнительное время на дорогу.