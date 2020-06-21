Местами вода в реках и озерах прогрелась до +25 градусов

Вода в море остается холодной, но в некоторых реках и озерах она прогрелась до +25 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В Даугаве и Гауе вода прогрелась до +18..+23 градусов, в Айвиексте и Венте до 22..+23, в Лиелупе до +20..+25. Такая же теплая вода в основном и в озерах.

На Видземском побережье, а также в открытом море у Курземе вода холодная — от +9 до +13 градусов, так как северо-восточный ветер унес от берега разогретый солнцем верхний слой воды. На побережье от Юрмалы до Колки температура воды составляет +18..+21 градус.