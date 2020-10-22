Место Лиепини в Сейме занял бывший депутат Алойской думы Марис Можвилло

Сейм сегодня утвердил Мариса Можвилло (KPV LV) на должности депутата, сообщает LETA.

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Можвилло ранее был избран депутатом думы Алойского края и получил место в Сейме после того, как сложила мандат Линда Лиепиня. По результатам выборов в 13 Сейм Можвилло был следующим за чертой прохождения в парламент.

Можвилло сообщил, что готов работать во фракции партии, однако не собирается автоматически голосовать, как скажет партия. Если конкретное решение ему покажется недопустимым, то он не пойдет против своей совести и интересов своих избирателей. Он сказал, что его не всё устраивает в работе правительства, но “это не значит, что я свергну правительство до обеда”. На данный момент Можвилло хочет ознакомиться с работой коалиции и правительства, чтобы сформировать конкретное мнение по разным вопросам.

Как уже сообщалось, Лиепиня сложила мандат депутата 13 Сейма со словами, что у неё есть не менее 13 причин покинут парламент. Например, в Латвии длительно нарушается Конституция, ограничивается демократия, Сейм не соблюдает свои же законы, а исполнительная власть указывает законодательной, что делать. Речь идет о несоблюдении Конституции относительно очных заседаний Сейма, вместо которых поддерживается интерпретация об удаленных заседаниях.