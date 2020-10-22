Место Лиепини в Сейме занял бывший депутат Алойской думы Марис Можвилло
Foto: Saeimas administrācija

Сейм сегодня утвердил Мариса Можвилло (KPV LV) на должности депутата, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Можвилло ранее был избран депутатом думы Алойского края и получил место в Сейме после того, как сложила мандат Линда Лиепиня. По результатам выборов в 13 Сейм Можвилло был следующим за чертой прохождения в парламент.

Можвилло сообщил, что готов работать во фракции партии, однако не собирается автоматически голосовать, как скажет партия. Если конкретное решение ему покажется недопустимым, то он не пойдет против своей совести и интересов своих избирателей. Он сказал, что его не всё устраивает в работе правительства, но “это не значит, что я свергну правительство до обеда”. На данный момент Можвилло хочет ознакомиться с работой коалиции и правительства, чтобы сформировать конкретное мнение по разным вопросам.

Как уже сообщалось, Лиепиня сложила мандат депутата 13 Сейма со словами, что у неё есть не менее 13 причин покинут парламент. Например, в Латвии длительно нарушается Конституция, ограничивается демократия, Сейм не соблюдает свои же законы, а исполнительная власть указывает законодательной, что делать. Речь идет о несоблюдении Конституции относительно очных заседаний Сейма, вместо которых поддерживается интерпретация об удаленных заседаниях.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

KPV LV Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов