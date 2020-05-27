Место Саулитиса на посту главы Rīgas namu pārvaldnieks занял Мартинсонс

После того, как 22 мая место в правлении муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) потерял временный председатель Эрнест Саулитис, руководство RNP доверено члену правления Элмару Мартинсонсу, сообщает LETA со ссылкой на базу данных Firmas.lv.

Напомним, что на прошлой неделе RNP уменьшило количество членов правления до трех. Места в правлении RNP лишились Эрнест Саулитис и Уна Скрастиня. Также была предоставлена дополнительная информация об отчете независимого аудитора.

Так, в отношении выполнения отдельных закупок и договоров на услуги были констатированы существенные нарушения и несоответствующая для хорошего управления практика.

"Существуют обоснованные опасения, что исполнитель услуг PS Siltumserviss Rīga не выполнил предусмотренные условия договора закупки технического обслуживания теплосетей. Установленная аудитом структура закупки создает обоснованные подозрения в том, что закупка уже первоначально была организована в интересах одного претендента, так как победившее в закупке предприятие в оценке конкурсных предложений получило максимальное количество пунктов за услуги, которые по констатации аудитора в установленные сроки не оказывались", — говорится в полученном DELFI сообщении от Рижской думы.

Отмечается, что на собрании не было получено объяснение, почему эта ситуация не была зафиксирована и не последовали соответствующие действия.

Также не было получено объяснение, как могла образоваться ситуация, что у многолетнего исполнителя этих услуг Rīgas siltums (RS), которое принимало участие в конкурсе и было заинтересовано продолжать работу с RNP, техническое состояние тепловых узлов было настолько катастрофическим, что пришлось проводить работы в аварийном режиме.