Месяц без парикмахерских: как справляются министры

Из-за ограничений, призванных остановить распространение Covid-19, вот уже месяц не работают парикмахерские. Члены Кабинета министров вынуждены самостоятельно решать вопрос о том, как ухаживать за прической: кто-то одалживает у близких гель для волос, кто-то отращивает, кто-то готовится сменить имидж, выяснили журналисты Латвийского телевидения (LTV).

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Тем, чья работа требует представительно выглядеть, нужна хорошая прическа. Для этого в салон надо ходить дважды в месяц, считает парикмахер Айгар Баярс.

Он по просьбе журналистов оценил прически министров и сделал вывод: нельзя сказать, что это свежие стрижки, пишет портал Rus.lsm.lv.

Журналисты связались с помощниками нескольких министров. Все заверили, что их начальники в кресла парикмахеров в последнее время не садились.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в СМИ уже заявлял, что и не помнит, когда в последний раз ходил к парикмахеру. Он за прической следит с помощью геля для волос, который одалживает у сына.

А вот министр экономики Янис Витенбергс, который привык ходить в салон дважды в месяц, не выдержал и лично взял в руки инструменты парикмахера, но этот эксперимент закончился незапланированной сменой имиджа — с бородой пришлось совсем расстаться. Поэтому с волосами министр экспериментов не делает. И перед работой он использует принадлежащей жене гель для волос, чтобы те не торчали в разные стороны.

Глава Министерства культуры Наурис Пунтулис у парикмахера был за день до запрета на услуги — и успел постричься. Однако, если в салон и дальше невозможно будет попасть, политик оценивать возможность сделать такую же прическу, как у министра здравоохранения Даниэля Павлютса.