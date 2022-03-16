Метеоролог: в ближайшее время нам грозит пыль не из Африки, а с улиц Риги

На Европу из Сахары с ветром идут массы пыли и мелкого песка. Впрочем, в Латвийском центре среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) утверждают, что нам пока не стоит опасаться африканского песка и что сейчас мы страдаем в основном от загрязнения, которое возникает тут на месте. Об этом пишет Rus.lsm.lv со ссылкой на передачу «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

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В странах Западной Европы сообщают, что идущие из Сахары воздушные массы насыщены песчаной пылью, что сильно ухудшает качество воздуха. Ее концентрация столь высока, что она окрашивает дождь и поверхности в красный цвет. Впрочем, латвийцы могут не бояться "импортированного" из Африки загрязнения.

"Пески действительно активизировались, но пока гораздо больше этому влиянию подвержен запад [и юг] Европы — Испания и Португалия, Италия — там концентрация [пыли] значительная. А до нас если это даже и дойдет с дождями, концентрация будет совершенно незначительная", — рассказала специалист LVĢMC Александра Канищева.

По ее словам, модели показывают, что раньше субботы ничего значительного ждать не стоит, да и в целом нынешняя и следующая недели обещают быть сухими. Так что сейчас если и стоит волноваться из-за загрязнения, то не из-за африканского, а местного.

При нынешней погоде, когда температура воздуха в течение суток меняется местами более чем на 10 градусов, теплый воздух сверху как бы блокирует находящийся ниже холодный воздух, и загрязнению, попадающему в нижние воздушные слои, некуда деваться, и оно, соответственно, остается у нас. А это и дым от печек в центре города, и пыль от автомобильных покрышек, и выхлопные газы от стоящего в пробках транспорта.

"И вот это висит у нас вечерами, и последние пару дней это можно даже видеть. Если посмотреть на улицу, когда стемнеет, видна оранжевая дымка", — сказала собеседница Латвийского радио 4. Все это создает дополнительные риски для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

"Всем, у кого есть хронические болезни легких, я советую, во-первых, лечить свои болезни. Во-вторых, надо думать о профилактике. А в это время лучшая профилактика — находиться на улице только когда действительно необходимо. Особенно если погода солнечная и ветреная, потому что тогда частицам [пыли] легче попасть в дыхательные пути […].

Пациентам с болезнями дыхательных путей мы в эти дни не советуем много находиться на улице и особенно не советуем заниматься там физической активностью", — рассказала Инета Грисле, врач-пневмолог Рижской восточной клинической университетской больницы.

По прогнозам синоптиков, повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается на протяжении почти всей ближайшей недели, отмечает "Домская площадь".