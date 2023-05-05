Метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности в лесах Латвии
Foto: LETA

В центральной части Латвии, в том числе в Риге, как минимум до 10 мая будет высокая пожароопасность, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Желтое предупреждение действует на значительной части Земгале, а также в западных районах Видземе и в столице. Людей просят быть осторожными вблизи лесов и кустарников, не разводить костров и не бросать окурки на землю. В случае возгорания следует немедленно вызвать аварийные службы.

Последние прогнозы погоды показывают, что следующая неделя в Латвии будет в основном сухой, поэтому ожидается, что предупреждение о высокой пожароопасности будет продлено и охватит более широкие территории.

Государственная служба леса с мая объявила в лесах на всей территории Латвии пожароопасный период.

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