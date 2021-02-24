Метеорологи: сегодня качество воздуха в Латвии будет еще хуже
Foto: F64

Ситуация с загрязнением воздуха мелкими частицами пока не улучшается. Латвийский центр среды, геологии и метеорологии предупреждает о том, что в центральной и западной части страны качество воздуха стало еще хуже.

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Причина загрязнения воздуха — повышенная концентрация частиц PM2,5 и PM10 в воздухе. Начиная с 20 февраля качество воздуха оценивается как плохое, в субботу в Риге и с воскресенья в западной части Латвии — как очень плохое.

Рижская дума призывает по возможности ограничить пребывание вне помещений. "В настоящее время в Латвии неблагоприятные погодные условия для распространения загрязнения воздуха — слабые ветры, а также инверсия в атмосфере — более теплые слои воздуха находятся над более холодными, что означает, что загрязнение заключено как бы под куполом. Кроме того, согласно информации, предоставленной Службой мониторинга атмосферы Коперника, Латвию достигла, хотя и в сравнительно небольшой концентрации, пыль из пустыни Сахары. Кроме того, в понедельник вечером в столицу из Рижского залива пришла масса холодного и влажного воздуха с туманом", — сообщает портал Riga.lv.

Людям с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить прогулки и физическую нагрузку на улице. Любому, у кого начинает першить в горле или появляется кашель, следует ограничить физическую активность, прогулки и другие виды деятельности на свежем воздухе.

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