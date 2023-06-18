Метеостанции контролируют наличие виньеток без остановки грузовых автомашин

С февраля этого года, когда в контроле за дорожным движением начали использовать адаптированные камеры метеостанций, значительно выросло количество зафиксированных случаев отсутствия виньетки — оплаченной пошлины за использование автодорог.

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Камеры метеостанций контролируют наличие виньетки, не останавливая машину. Министерство сообщения призывает водителей быть ответственными и вовремя покупать виньетку.

Согласно закону о пошлине за использование автодорог, если виньетка не приобретена, владелец транспортного средства или перевозчик будет оштрафован на сумму до двухсот штрафных единиц, то есть до 1000 евро.

Плата взимается за проезд по главным государственным (А1-А15) и региональным автодорогам (Р5, Р80). За пересечение дорог, в том числе по кольцевым развязкам, платить не нужно. Пошлина распространяется на грузовые автомобили с полной массой более 3 тонн и состав грузовых автомобилей с полной массой тягача более 3,5 тонн.

Нарушения контролируются и фиксируются в нескольких местах на главных государственных дорогах: на 7,8 километре Рижской окружной дороги A4, 13,4 километре трассы Р80 Тинужи-Кокнесе, на 13,3 километре трассы A9 Рига (Скулте)–Лиепая, а также на 23-м километре автомагистрали А8 Рига-Елгава-граница с Литвой (Мейтене).

Дополнительная информация о виньетках — здесь.