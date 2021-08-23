Между Латвией и Беларусью "застряли" 83 беженца, среди них — четыре маленьких ребенка
Foto: LETA

Среди искателей убежища, которые сейчас находятся на незаселенной территории между Латвией и Беларусью, 27 детей, четыре из них — младше трех лет, сообщил агентству LETA представитель движения "Хочу помочь беженцам" Эглис Грасманис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего в ничейной территории, по данным Грасманиса, сейчас находятся 83 человека. Они находятся под наблюдением пограничников и медперсонала. К Даугавпилсскому Красному кресту обратились с просьбой доставить спальные мешки, термодеяла, одежду и другие вещи, которые помогут не замерзнуть ночью. Пока что у них есть только специальная пленка, из которой можно сделать палатку.

Актуален также вопрос о пропавших беженцах, в том числе женщинах и детях, отметил Грасманис. Сейчас выясняется, проникли ли эти люди на территорию Латвии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Беженцы Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения