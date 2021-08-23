Между Латвией и Беларусью "застряли" 83 беженца, среди них — четыре маленьких ребенка

Среди искателей убежища, которые сейчас находятся на незаселенной территории между Латвией и Беларусью, 27 детей, четыре из них — младше трех лет, сообщил агентству LETA представитель движения "Хочу помочь беженцам" Эглис Грасманис.

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Всего в ничейной территории, по данным Грасманиса, сейчас находятся 83 человека. Они находятся под наблюдением пограничников и медперсонала. К Даугавпилсскому Красному кресту обратились с просьбой доставить спальные мешки, термодеяла, одежду и другие вещи, которые помогут не замерзнуть ночью. Пока что у них есть только специальная пленка, из которой можно сделать палатку.

Актуален также вопрос о пропавших беженцах, в том числе женщинах и детях, отметил Грасманис. Сейчас выясняется, проникли ли эти люди на территорию Латвии.