Между Ригой и Даугавпилсом пущен дополнительный поезд

С 1 июня этого года по маршруту Рига-Даугавпилс введено два дополнительных рейса поездами, пишет Lsm.lv. Это сделано за счет продления существующих рейсов от Крустпилса до Даугавпилса.

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Решение о продлении рейсов было принято после многочисленных жалоб Латгальского региона планирования, Даугавпилсской думы и пассажиров из-за отмены с марта почти всех автобусных рейсов между Даугавпилсом и Ригой. Предложенное расписание было неудобно пассажирам, для которых важно перемещаться между Даугавпилсом и Ригой. С марта между двумя крупнейшими городами Латвии оставалось всего четыре рейса в день. Въехать в Ригу из Даугавпилса можно было самое раннее в девять утра, а последняя возможность уехать из столицы была в шесть вечера.

В Автотранспортной дирекции (ATD) отмену автобусных рейсов между Даугавпилсом и Ригой объяснили их нерентабельностью. Как заявила специалист ATD по общественным отношениям Сандра Хейнсберга, поезда популярнее, чем автобусы. "Изначально по маршруту Рига-Даугавпилс ежедневно выполнялось 10 рейсов, это было несколько лет назад, по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам были даже дополнительные рейсы. Со временем из-за недостаточного спроса, а также в связи Covid-19 обслуживание этих рейсов было прекращено. Перевозчик также не видел рентабельности этих перевозок", — сказала Хейнсберга. Причина проста — поезда быстрее и дешевле автобусов.

Билет на поезд Рига-Даугавпилс стоит немногим дороже 7 евро, автобусный билет — 12 евро. Расписание поездов, введенное с марта, многих не устраивало. "Мы получили много жалоб индивидуально от пассажиров, по телефону, через социальные сети, […] от самоуправлений тоже", — сказала Хейнсберга.

В воскресенье, 11 июня, в девять часов вечера Pasažieru vilciens начал выполнять дополнительные рейсы из Риги. Поезд прибывает в Даугавпилс в половине второго ночи, отбывает из Даугавпилса в 3:25 утра, в Ригу прибывает в 7:00.

По данным ATD, количество пассажиров на участке между Даугавпилсом и Ригой растет. В январе было 32,5 тысячи пассажиров, в феврале чуть меньше — 30 тысяч, в марте — 36,5 тысячи. Статистика приближается к допандемическому уровню, сказала Хейнсберга.

Чем больше возможностей для проезда между Даугавпилсом и Ригой, тем лучше для пассажиров, так что от дополнительного автобусного рейса они тоже не отказались бы.