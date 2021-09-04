Между властью и "двуглавым франкенштейном" популизма. "Прогрессивные" готовятся к старту на выборах в 14-й Сейм

В субботу проходит конгресс партии "Прогрессивные", которая в Рижской думе - в одной фракции с мэром столицы Мартиньшем Стакисом (Par!). На конгрессе "прогрессивные" критиковали как правящие в стране партии и своих партнеров по сотрудничеству в Рижской думе, так и оппозицию в лице Гобземса и Шлесерса, не скрывая при этом своих амбиций получить представительство в 14-м Сейме.

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В частности "прогрессивные" обрушились с критикой на министра финансов Яниса Рейирса ("Новое Единство") из-за реализованной налоговой реформы, которая ввела обязательный минимальный социальный взнос и затронула самозанятых лиц, получателей авторских гонораров, микропредприятия. "Прогрессивные" считают, что реформа дискриминировала отдельные группы общества.

Председатель фракции "Прогрессивных" в Рижской думе Мартиньш Коссович прогнозирует, что на предстоящих выборах в Сейм латвийское общество попытаются расколоть нынешняя политическая власть и "двуглавый франкентейн" — оппозиционные партии Алдиса Гобземса и Айнара Шлесерса.

"Власть призовет голосовать за нее, как за меньшее зло, поскольку иначе к власти придут эти сумасшедшие популисты, а популисты со своей стороны будут устраивать "революции рододендронов" у дверей Кабинета министров, пугая ту же власть. В выигрыше будут обе стороны", — сказал Коссович.

На конгрессе также выступил с приветственным словом к партнерам мэр Риги Мартиньш Стакис.

Порой в Рижской думе возникает ощущение, что время немного остановилось, поэтому первый год после прихода к власти в самоуправлении был медленным и трудоемким, сказал Стакис. По его словам, на первый год совместной работы в самоуправлении выпали долгие обсуждения, крупные реорганизации и проектные инициативы, трудные решения и компромиссы.

Мэр Риги отметил, что "Прогрессивных" принято считать партией молодой и неопытной, но на самом деле это не так. Стакис подчеркнул, что команда "Прогрессивных" — это герои латвийской политики, и пожелал партии продолжать привлекать амбициозных людей.

"Прогрессивные" ожидаемо подтвердили, что будут участвовать в выборах в 14-й Сейм, однако остается непонятным, стартуют они отдельно или же в альянсе с нынешними партнерами в Рижской думе.

По неофициальной информации, отдельные программные установки "Прогрессивных" представляются партнерам несколько радикальными. Ударом для "Прогрессивных" в Рижской думе стало сокращение велополос на улице Чака. Коалиционные партнеры в Рижской думе выступили за сворачивание эксперимента с велополосами на улице Чака вопреки позиции "Прогрессивных".

Напомним, что объединение трех партий — Latvijas attīstībai, движения Par! и "Прогрессивных" — одержали победу на выборах в Рижскую думу в августе прошлого года, получив суммарно 26,14% голосов горожан. При этом большинство из 18 мандатов депутатов Рижской думы получили именно "Прогрессивные". Позже партия Latvijas attīstībai создала в столичном самоуправлении отдельную фракцию, а движение Par! и "Прогрессивные" состоят в единой фракции.

В 13-м Сейме "Прогрессивные" не представлены. Latvijas attīstībai и движение Par! работают в составе единой парламентской фракции Attīstībai/Par!

По данным опроса SKDS, в августе этого года за "Прогрессивных" на выборах в Сейм готовы были проголосовать 3,6% избирателей. Это на 0,6 процентных пункта больше, чем в июле, но на 0,7 меньше июньского результата.

Выборы в 14-й Сейм состоятся в октябре 2022 года.