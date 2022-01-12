Международное агентство энергетики винит в европейском газовом кризисе Россию

Руководитель Международного агентства энергетики (IEA) Фатих Бироль обвинил Россию в кризисе с природным газом в Европе. По его словам, высокие цены на газ и низкие запасы голубого топлива в газозхранилищах связаны с действием российского гиганта "Газпром".

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На пресс-конференции Бироль указал на то, что Россия при существующих газопропродах могла бы на треть повысить поставки газа. Это было бы примерно 10% от ежедневного потребления газа в Европе, и эксперты отрасли указывает, что этот объем необходим, чтобы избежать существенного дефицита газа, если зима окажется более холодной, чем предполагалось.

"В отношении европейского газа… мы считаем, что напряженность на газовых рынка Европы связана с действиями России", — заявил Бироль. "В отличие от других поставщиков, таких как Норвегия, Алжир и Азербайджан, которые повысили свои поставке Европе, "Газпром" свой экспорт в Европу в разрезе четвертого квартала прошлого года снизил на 25%, невзирая на высокие цены на рынке", — подчеркнул глава Международного агентства энергетики.

Бироль обратил внимание на то, что снижение поставок российского газа наблюдается в то время, когда возросло напряжение в связи с концентрацией российских войск у границ Украины.

"Я также хотел бы указать, что нынешний [сниженный] поток российского газа в Европу наблюдается, когда повышено геополитическое напряжение в отношении Украины. Я только хочу обратить внимание на это совпадение", — добавил Бироль.