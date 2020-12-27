Межведомственная группа обсудила ситуацию с Covid-19 в Латвии

Вечером 27 декабря состоялось заседание Межведомственной координационной группы под председательством директора Государственной канцелярии Яниса Цитковскиса, на котором, помимо прочего, обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, на встрече обсуждались вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией, ситуацией в системе здравоохранения, а также меры безопасности и ограничения, связанные с пандемией Covid-19.

Поднятые на собрании вопросы содержат информацию ограниченного доступа, поэтому Госканцелярия не предоставляет подробную информацию о них, но при этом указывает, что рабочая группа продолжает работать и регулярно отслеживает ситуацию даже в выходные и праздничные дни.

Как уже сообщалось, в субботу в Латвии было выявлено 511 новых случаев коронавируса, 44 зараженных Covid-19 человека скончались — это самое большое число смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии.

Всего в Латвии от коронавируса умерли уже 559 человек. В настоящее время в больницах находятся 1010 пациентов с Covid-19. У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 находятся в тяжелом состоянии.