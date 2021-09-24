MFD Laboratorija готова снова тестировать школьников на Covid-19

MFD Laboratorija увеличила свои мощности, и это позволит ей снова проводить процесс тестирования 76 000 учащихся, не ограничивая услуги по тестированию других групп населения, что важно в условиях быстрого роста заболеваемости Covid-19, сообщили представители MFD Laboratorija.

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Для обеспечения успешного и своевременного процесса тестирования на Covid-19 MFD Laboratorija удвоила количество операторов колл-центра, а число людей, вовлеченных в процесс регистрации, выросло втрое.

В лаборатории также увеличилось количество медицинских устройств, используемых при обработке тестовых образцов. Внесены необходимые изменения и дополнения в программное обеспечение систем баз данных, которые обеспечивают более оперативную обработку списков тестируемых, облегчают процесс выявления ошибок в поданных списках.

Также улучшена система логистики, которая в настоящее время дает образовательным учреждениям возможность отслеживать маршруты курьеров и даты, в которые образцы для тестирования покинули школы, а также любые другие возможные изменения.

"Решение развернуть массовое тестирование учащихся и сотрудников учебных заведений в Латвии дало беспрецедентный опыт. Работоспособность лабораторий сейчас проверяется в режиме реального времени, так как предварительно испытать системы у лабораторий не было возможности", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор ООО "MFD Veselības grupa" Эйнар Гиелс.

По его словам, серьезной проблемой стало стремительно увеличение числа тестируемых вдвое - до 76 000, что вызвало резкую необходимость увеличения лабораторных мощностей.

"Само собой разумеется, что нам потребовалось на это время. Мы безотлагательно провели все необходимые улучшения, не прерывая тестирование ни учащихся и преподавателей, ни широких масс, что особенно важно сейчас, когда количество случаев Covid-19 стремительно растет", - сказал Гиелс.

Ранее в передаче Латвийского телевидения "Панорама" сообщалось, что MFD laboratorija не справляется с договорными обязательствами, результаты тестов выдаются с недопустимым опозданием или не доходят вообще, поэтому Национальная служба здравоохранения сократила количество тестируемых этой лабораторией учащихся с 76 000 до 38 000.