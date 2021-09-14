MFD laboratorija не справилась и будет тестировать вполовину меньше школьников

Национальная служба здоровья на половину уменьшила количество школьников, тестируемых на Covid-19 лабораторией MFD, сообщает LЕТА со ссылкой на LTV.

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Это одна из четырех лабораторий, проводящих массовое тестирование школьников на коронавирус. На нее получено много жалоб: ответы задерживаются или не приходят вовсе. Поэтому было решено, что теперь в их ведомстве будет не 76 000 школьников, а 38 000.

Остальных школьников "отдадут" другим лабораториям. Это произойдет на следующем цикле тестирования, так как сейчас комплекты для тестирования уже выданы школам.

Полностью расторгнуть договор с MFD не планируется, потому что у других лабораторий не хватит мощностей.

Кабмин во вторник принял решение тестировать школьников не раз в неделю, а раз в две недели. Это решение также принято с целью разгрузить лаборатории.

До 1 октября постепенно введут новый метод тестирования — класс будут проверять как одну группу.

Каждому школьнику дадут стерильную ватную палочку, которую нужно будет подержать во рту около 30 секунд. Потом палочки соберут в одну емкость и передадут на анализ. Если результат общего анализа негативный, то весь класс считается здоровым. Если положительный, то в течение 36 часов контактные лица должны повторно сделать тест (придет смс).