Мичеревскис: члены партии “Для развития Латвии” жертвовали ей полученные от спонсоров деньги

Все деньги, пожертвованные партии “Для развития Латвии”, поступали от спонсоров, в Twitter заявил депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, бывший член “Для развития Латвии”.

Политик в субботу днем продолжил рассказывать о закулисье партии, которую недавно покинул. Мичеревскис утверждает, что пожертвованные партии деньги изначально поступали от спонсоров, а потом были распределены между членами для пожертвований. Депутат утверждает, что часть денег себе оставляет член правления “Для развития Латвии” Эдгарс Яунупс, однако остальные так не поступали.

Ziedoju Edgara atnesto naudu, jo toreiz nebiju gatavs nostāties pret viņu, tāpat kā visi kas ziedo partijām. Bet tāpēc ka to darīju, tāpēc es zinu to ko es zinu un varu izdarīt to tagad. Par šo jau konsultējos ar attiecīgajām iestādēm. https://t.co/14D7HOBXs7