Мичеревскис: члены партии “Для развития Латвии” жертвовали ей полученные от спонсоров деньги

Все деньги, пожертвованные партии “Для развития Латвии”, поступали от спонсоров, в Twitter заявил депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, бывший член “Для развития Латвии”.

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Политик в субботу днем продолжил рассказывать о закулисье партии, которую недавно покинул. Мичеревскис утверждает, что пожертвованные партии деньги изначально поступали от спонсоров, а потом были распределены между членами для пожертвований. Депутат утверждает, что часть денег себе оставляет член правления “Для развития Латвии” Эдгарс Яунупс, однако остальные так не поступали.

Ziedoju Edgara atnesto naudu, jo toreiz nebiju gatavs nostāties pret viņu, tāpat kā visi kas ziedo partijām. Bet tāpēc ka to darīju, tāpēc es zinu to ko es zinu un varu izdarīt to tagad. Par šo jau konsultējos ar attiecīgajām iestādēm. https://t.co/14D7HOBXs7 — Mahris Zmeycharauski (@Zmeycharauski) November 14, 2020

Яунупс на это ответил - “Тогда, пожалуйста, обратись в KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - прим. ред.)”.

Кроме того, предприниматель считает утверждения Мичеревскиса, что некоторые политические решения совпадают с предпринимательскими интересами Яунупса, абсурдными. Об этом он сообщил агентству LETA. Предприниматель сказал, что обычно не комментирует “банальную ложь и целенаправленные выдумки”, но в этот раз делает это в порядке исключения. Яунупс также отрицает, что партия “Для развития Латвии” связана с бизнесом азартных игр. Ранее бывший член партии утверждал, что Яунупс заинтересован в сфере вывоза мусора и строительстве, а некоторые решения Сейма и правительства совпадают с интересами окружения Яунупса.

Мичеревскис не ответил на вопрос журналистов, обращался ли он в KNAB, но в своем твите указал, что консультировался “с соответствующими учреждениями”. В свою очередь, KNAB в своем Twitter в субботу вечером написал, что “лица, поддерживающие или выступающие посредниками в незаконном финансировании партий могут быть освобождены от уголовной ответственности, если добровольно сообщат о правонарушениях и сотрудничают с KNAB”.

KNAB atgādina, ka politisko partiju apvienību nelikumīgas finansēšanas atbalstītāji un starpnieki var tikt atbrīvoti no kriminālatbildības, ja šīs personas par pretlikumībām labprātīgi ziņo un sadarbojas ar KNAB. Ziņošana atmaksājas! #GodsPārVaru pic.twitter.com/EqoNcVYsEz — Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) November 14, 2020

По данным бюро, партия “Для развития Латвии” в этом году получила 54 855 евро в пожертвованиях. Мичеревскис объединению партий “Развитие/За!” за всё время пожертвовал несколько сотен евро, но внес более 8 тысяч евро в качестве членских взносов. Из них 2000 евро были внесены в этом году.