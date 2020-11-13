Мичеревскис об отставке Пуце: то, что я открыл - лишь малая часть того, что происходит на самом деле

Комментируя отставку министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце (Развитие/За!), бывший однопартиец Марис Мичеревскис сказал агентству LETA - то, что он рассказал публично лишь малая часть того, что происходит на самом деле.
Он подчеркнул, что не хочет концентрировать внимание на личности Пуце, так как он хоть и поздно, но признался, что врал. “Надо понимать, что то, о чем я сказал, это не только правда о многих правонарушениях и краже государства, но лишь малая часть того, что происходит на самом деле”, - заявил Мичеревскис.
Политик в социальных сетях утверждал, что Пуце не только врал о пропусках депутата Рижской думы и временной администрации, но и требовал у самоуправления оплатить его штрафы.
Как уже сообщалось, министр Пуце подал в отставку после того, как его бывший однопартиец, депутат Рижской думы Мичеревскис заявил, что политик просил у него пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. Сначала Пуце отрицал это, но 12 ноября признал, что совершил ошибку. Информацию о пропусках Пуце проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).