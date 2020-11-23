Мичеревскис: Пуце и Яунупс передавали тысячи евро наличными для пожертвований на нужды партии

Фактические лидеры партии "Для развития Латвии" Янис Пуце и Эдгар Яунупс неоднократно передавали бывшему партнеру по партии Марису Мичеревскису крупные суммы денег, измеримые тысячами евро, на пожертвование партии. Об этом передаче Латвийского телевидения De facto сообщил сам Мичеревскис. Пуце эти заявления опроверг.

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В этом месяце Мичеревскис сообщил в социальных сетях, что пожертвованные партии деньги, изначально поступали от спонсоров, а затем распределялись среди участников для внесения пожертвований. Мичеревскис также утверждал, что часть спонсорских денег у себя удерживал председатель правления партии Яунупс, а другие члены партии, включая его самого, так не поступили бы. С этой информацией он обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое пообещало провести расследование.

Мичеревскис заявил, что первый перевод денег был осуществлен несколько лет назад в рижском ресторане Cidonija. "Позвонил Пуце, срочно позвал на встречу и, ничего толком не объясняя, передал под столом наличные, сказав, что их следует считать членскими деньгами партии. Я был настолько ошеломлен, что потерял дар речи и ничего не сказал", — сообщил Мичеревскис.

Мичеревскис продемонстрировал также телефонную переписку с Пуце от 12 июня 2017 года. Из нее следует, что тогдашний лидер партии Мичеревскиса спросили, можно ли его "поймать на 10 минут". Мичеревскис ответил, что он ждет в Cidonija. Пуце в ответ на это написал, что скоро будет. В следующем сообщении Пуце указал реквизиты партии и номер банковского счета с просьбой написать "Членский взнос на 2017 год" в платежном поручении.

На следующий день, 13 июня, Мичеревскис впервые перечислил членский взнос в размере 2000 евро, согласно партийной финансовой базе данных, которую ведет KNAB. Вечером того же дня Пуце написал Мичеревскису: "Спасибо!"

По словам Мичеревскиса, позже похожие ситуации с получением наличных повторялись. "В основном они происходили на встречах в разных кафе, но такой случай произошел и в офисе партии на улице Блауманя", — сказал Мичеревскис.

По его словам, наличные передавал либо Пуце, либо Яунупс, но не оба вместе. "Так всегда было. Передавал кто-то из них, — утверждает Мичеревскис. — Не знаю, как они между собой распределяли роли и как эта касса выглядит на самом деле. Откуда весь этот депозит и в какой обувной коробке он хранится, я понятия не имею, но как-то они распределяли все между собой".

"В последний раз я разговаривал с Яунупсом, а деньги мне передал Юрис Пуце. И это случилось, да, в холле партийного офиса после какого-то заседания правления или семинара, я точно не помню. Кругом люди ходили. Но никто не заморачивался. Просто вытащили из кармана деньги, сунули мне и попросили пожертвовать, куда надо", — рассказал Мичеревскис о пожертвованных в 2020 году двух тысячах евро.

Пуце категорически отрицает, что передавал Мичеревскису наличные. "Ничего подобного не было. По крайней мере, я ничего об этом не знаю. Я никогда не делал ничего такого", — сказал Пуце.